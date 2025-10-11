広東省珠海市で7日、珠西科学城「3大イノベーションセンター」始動イベントが行われ、珠海エンボディドAI（人工知能）応用イノベーションセンターが始動した。中国新聞網が伝えた。同センターは珠海科技産業集団、珠海ハイテク産業開発区、智元ロボットが共同で設立したもので、中国国内トップレベルのエンボディドAI技術の応用と産業化プラットフォームを構築し、エンボディドAIが実験室から多様な産業シーンへ向かう動きを加速さ