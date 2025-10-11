「ホークス優勝祝賀パレード実行委員会」の設立総会は10日、福岡市内で行われ、パ・リーグ連覇を果たしたソフトバンクの優勝パレードを11月24日の午前11時から開催すると発表した。明治通りの土井通り交差点をスタートし、平和台交差点までの約2・3キロで行われる。小久保監督や選手らがオープンカーやオープントップバスなどに分乗し、パレードに参加する予定。