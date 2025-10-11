11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比2420円安の4万5200円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万8088.8円に対しては2888.8円安。出来高は3万1606枚だった。 TOPIX先物期近は3059ポイントと前日比115ポイント安、TOPIX現物終値比138.59ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 45200 -2420 31606 日経