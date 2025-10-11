6月に日本相撲協会を退職した大相撲の元横綱・白鵬の白鵬翔氏（40）が10日、世界相撲連盟顧問としての意気込みを語った。同氏は9月の連盟総会で顧問に就任。相撲競技の普及を目指し世界各国を回る多忙な日々を送っており「世界を歩き回って、我々は一つの地球の中にいるんだなと改めて思った。何で戦争をしてしまうのか、残念だなと。スポーツ、相撲で世界を盛り上げたい」と語った。世界相撲連盟の加盟国は87だが「目指せ90、