日本ハムの大卒2年目捕手の進藤が、ポストシーズン初のベンチ入りが決まった。本拠地での全体練習に参加し「まずは勝つために。そのためにはピッチャーをリードすることが第一優先なのでしっかり全うしたい」と意気込んだ。昨年のCS期間はフェニックス・リーグに参加していたが、1軍の試合は全てチェック。「負けられない場所。1個のミスも許されないが、自分の最大のパフォーマンスを出したい」と話した。