日本ハム新庄監督は会見でオリックス・岸田監督のクセを明かした。敵将から自身のしぐさを研究していると言われると「僕もずっとガムのかみ方（を見ている）。スクイズ（のサインを）出した時に、めちゃくちゃ速くなる。それを伝えた後、ゆっくりになる」と指摘。「ちなみにガムの種類はなんなの」と畳みかけて質問し「基本、ブラックブラックが多いです」と岸田監督が返すと会場は笑いに包まれた。