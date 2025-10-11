左脇腹痛からの復帰を目指すソフトバンク・近藤がリハビリ組に合流し、ウオーキングやジョギングを行った。中谷将大リハビリ担当コーチはCSの出場について「難しい。やれることをやっていくしかない」と説明。次のステップはランニングだが、現状では2日以上先になる見込みだ。