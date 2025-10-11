15日のCSファイナルS第1戦に先発することが濃厚なソフトバンクのモイネロが10日、みずほペイペイドームで行われたライブBPに登板。緒方、柳田、野村に各3打席勝負。40球を投げ、安打性の打球はなかった。「ブルペン入りをライブBPにしただけだよ。アドレナリンは出なかった。だいたいゾーンに投げられたし変化球も全部投げた」緒方の2打席目に内角に投げようとしたが146キロが右肘に直撃。死球こそ与えたが直球の最速は柳田