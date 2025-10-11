俳優の妻夫木聡(44)が主演を務めるTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」(日曜後9・00)の第1話が12日に放送される。初回放送を前に、同作を手がける加藤章一プロデューサーに、見どころや作品に込めた思いを聞いた。(井上侑香)同作は、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語だ。原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文