「有力馬次走報」（１０日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆秋華賞（１９日・京都、芝２０００メートル）に２頭出しの栗東・杉山晴厩舎が１週前追い。ローズＳ２着のテレサ（牝３歳）は栗東ＣＷで６Ｆ８０秒５−３７秒２−１１秒７。騎乗した松山は「全体的にしっかり動けています」と納得の表情だ。京成杯ＡＨ１１着から反撃