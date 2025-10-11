ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）が１０日、今年の１月１日〜１０月５日に行われた世界の主要レースを対象としたランキングを発表した。ランキングトップは前回から変わらずオンブズマン（牡４歳・英国）で１２８ポンド。２位には１２７ポンドで４頭が並んでおり、前回のフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作）、フィールドオブゴールド（牡３歳・英国）、ソヴリンティ（牡３歳・米国）に、凱旋門賞を制したダリズ（牡３歳