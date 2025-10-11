「何回やってもいいですし、また次のラウンドでもできるように集中したいなと思います。今日は一生懸命やった分だけ喜んで、後はもう切り替えて、明日から集中したい」10月10日（日本時間）ナ・リーグ地区シリーズ第4戦でドジャースが勝ち、3勝1敗でリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。今季3度目となるシャンパンファイトを終えた大谷翔平選手（31）は笑顔を見せながら、2年連続の世界一に向けて決意を新たにした。在米ジャーナ