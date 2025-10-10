日産自動車株式会社は、「Japan Mobility Show 2025」（一般公開：2025年10月31日～11月9日、東京ビッグサイト）の出展概要を発表した。 同ブースでは、新型「エルグランド」の世界初公開をはじめ、次世代EV「リーフ」や「アリア」、中東向けSUV「パトロール」など、電動化・知能化技術を象徴する計10台を展示。さらに、横浜市での実証実験車や体験型エネルギー展示など、移動の未来を体感できる多