ヤクルト・池山隆寛新監督（５９）が１０日、都内で就任会見に臨んだ。複数年契約で背番号は８８。メジャー移籍する村上が不在となる来季、「１回、ダイヤモンドを白紙にしないと」と横一線で競わせる考えを明かした。新監督は「緊張とメチャクチャうれしい気持ちでいっぱい」と喜びを口にしたが、５７勝７９敗７分けで２２の借金を作った最下位からの底上げは容易ではない。最大の補強ポイントは今オフ、ポスティングシステム