２３日にプロ野球・ドラフト会議が行われる。泉口（現巨人）や伊原（現阪神）を輩出した社会人のＮＴＴ西日本では、成瀬脩人内野手（２４）らが指名候補に挙がっている。勝負強い打撃と広い守備範囲で、都市対抗大会では２年連続８強入りに貢献した。大阪市に本拠を置く名門から、継続中では社会人チーム最長の５年連続ＮＰＢ入りを目指す。華麗なグラブさばきでＮＴＴ西日本の遊撃を守るのは、入社２年目の成瀬だ。ドラフト会