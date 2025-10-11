２３日にプロ野球・ドラフト会議が行われる。スポーツ報知では近畿、中国、四国のドラフト候補を紹介。大阪桐蔭の二枚看板の森陽樹、中野大虎両投手（ともに３年）が取材に応じ、同校８年連続の指名が懸かる運命の日を前に、向上心を明かした。大阪桐蔭の二枚看板がいよいよドラフト会議を迎える。同校８年連続の指名が懸かる中、「まだ緊張なく、普段通りに過ごせています」と最速１５３キロ右腕の森陽樹。同１５１キロを誇る