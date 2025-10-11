今回、映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督、３１日公開）を巨人軍前監督の原辰徳さん（６７）が観賞。作品の魅力を語るとともに、吉永小百合が演じる主人公の多部純子に深い感銘を受けたことを明かした。主人公・多部純子さんの常に前向きなキャラクターに強い共感を覚えました。常にチャレンジャー精神で目的を持たれてる方。エベレスト登頂もそうだし、それが終わってからの闘病もそう。光を浴びる一方で