海上自衛隊のイージス艦まや。新造されるイージス・システム搭載艦はこの1.5倍の大きさになる（出典：海上自衛隊ホームページ）【写真】経費膨張が確実な「イージス・システム搭載艦」陸上配備型の迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」（陸上イージス）に代えて、政府が整備する代替艦の「イージス・システム搭載艦」2隻にかかる総コストが、政府が今春公表した1兆9416億円を上回り2兆円を優に上回る水準になることが確実な