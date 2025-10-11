2021年大会ではカナダのブルース・リウ氏がファツィオリを操り、優勝を飾った（写真：ファツィオリ）【一目瞭然】ショパンコンクールでも王者スタインウェイの強さは圧倒的ポーランドの首都ワルシャワ――。世界各国から優秀な若手ピアニストが集結し、10月3日に「第19回ショパン国際ピアノコンクール」が幕を開けた。5年に一度の開催となるが、前回大会はコロナ禍で延期されて2021年に開催されたため、今大会は4年ぶりとなる。通