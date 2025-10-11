【ニューヨーク＝山本貴徳】米南部テネシー州の爆発物を扱う工場で１０日、大規模な爆発が発生した。地元当局によると、１９人が行方不明となっており、複数の死者が出ている模様だ。当局が原因などを調べている。爆発があったのは、州都ナッシュビルの南西約１００キロ・メートルにあるアキュレート・エネジェティック・システムズの工場で、軍事・航空宇宙関連の爆発物などの開発や製造を手がけているという。米メディアが