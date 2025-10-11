みずほ銀行は今夜から大規模なシステムの更新を行います。その影響で、あすの午後1時までATMやネットバンキングが利用できなくなります。みずほ銀行が行うのは勘定系システム「MINORI」の更新作業です。2019年の導入以来、初めての大規模な更新となります。更新作業は今夜10時からあすの午後1時まで行われ、この間、▼ATMでの入出金や▼ネットバンキング「みずほダイレクト」の利用、▼「PayPay」など電子決済サービスへのみずほ銀