イスラエル軍は、パレスチナ自治区ガザでのイスラム組織ハマスとの停戦が発効し、合意したラインまで部隊を撤収したと発表しました。記者「停戦開始の1分前ですが、今も大きな爆発音が聞こえました」イスラエル軍は10日、ハマスとの停戦が現地時間の正午、日本時間の午後6時に発効したと発表しました。部隊を合意したラインまで撤収させたとしています。アメリカのトランプ大統領が示し、イスラエルとハマスが合意した和平計画の「