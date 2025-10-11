元セクシー女優でYouTuberのタレント三上悠亜（32）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。自身がブランドディレクターを務めるファッションブランド「MISTREASS」（ミストレアス）に関する「お知らせ」を投稿した。「MISTREASS冬の展示会が開催決定しました」とつづり、東京で10月25、26日に実施することを伝えた。「試着、先行予約、2ショット撮影会も開催致します展示会来場者限定で10%OFFで購入できます」などと記し