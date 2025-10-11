ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの八木勇征が、13日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（月〜金前11：55〜後1：55）に出演。東京駅街頭インタビューロケに挑戦する。【写真】5年前…FANTASTICS加入決定時の八木勇征八木は、元アナウンサーで芸人のコットン・西村と一緒に東京駅の売れ筋駅弁を調査する。初の街頭インタビューに八木は「緊張する〜」と言いながらも「FANTASTICSの八木勇征と申します。どこからいらっ