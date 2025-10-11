グラビアアイドルの新田妃奈（25）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。「お知らせ」と題し、自身のグラビア写真が掲載されている雑誌イベントの詳細を伝えた。「発売イベントご予約開始しました前回と同様に、冊数ごとに特典がありますっサイン時間は長めにお話もできるので、ぜひみんな会いに来てね完売しますようにっ」などとつづり、今月19日午後1時に開始するイベントでの特典なども明かした。10冊、20冊、50冊