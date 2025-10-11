ベッツも佐々木の好投を絶賛した(C)Getty Imagesまさに無双状態だ。現地時間10月9日、ドジャースの佐々木朗希は、本拠地ドジャースタジアムで行われたフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ第4戦に8回から救援登板。3回36球を投げ、無安打、無失点、2三振、無四死球に抑える快投を見せた。この活躍ぶりには、同僚からも称賛の声が上がっている。【動画】佐々木朗希、魂の完全投球！ 強打者たちをねじ伏せた空振りシーン救援