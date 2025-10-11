角田について「期待していたような“殻を破った”走りにはなっていない」と語った(C)Getty Images今季、ルーキーとして存在感を放っているアイザック・ハジャー（レーシングブルズ）は来季へ向けた去就も話題を振りまいている。来季でのレッドブル昇格が有力との声が鳴り止まず、今月中にもチーム首脳が決断するとの見方も伝えられている。【動画】ローソンは無謀だった？角田との接触シーンを見るハジャーの昇格が正式決定