広島は10日、中村奨成外野手（26）が広島市内の病院で右足首の手術を受けたと発表した。「右陳旧性足関節内果骨折」と診断され、7日に「遊離体摘出術」を受けた。蔦木篤トレーナーは「もともと右足首に骨折の痕があり、それが遊離体となっていたので骨片を取り除いた」と説明。今後は大野練習場でリハビリを始める。来春キャンプには間に合う見込み。8年目の今季は1軍で台頭し、いずれもキャリアハイとなる出場104試合、97安打