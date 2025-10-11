バンテリンドームでラストの秋季練習に参加した中日・上林が、来季へ向け設置される「ホームランウイング」の功罪を予想した。「打者としては力まなくなるので間違いなくプラス。逆に守備だと（今季まで）ライトフライだったのに…って当たりがホームランになることも…」。ソフトバンクに在籍した15年にホームランテラスが誕生し、本拠地のリニューアルは体験済み。生まれ変わるホームへの対応に、指南役としての役割も期待され