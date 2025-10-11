【ロンドン共同】英国、フランス、ドイツの3カ国首脳は10日、共同声明を発表し、ウクライナに侵攻するロシアの凍結資産をウクライナ軍事支援に活用する方針に合意したと明らかにした。実現に向け米国と密接に連携していくという。スターマー英首相は同日、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談し、合意を伝えた。ロシアの凍結資産を巡っては、欧州連合（EU）が既に運用益をウクライナ支援に充当しており、資産そのもの