破壊された建物の間を歩く人たち。イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦が発効した＝10日、ガザ北部ガザ市（AP＝共同）【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは10日、トランプ大統領が開催を計画しているパレスチナ自治区ガザの和平を巡る会議に、英独仏やイタリア、サウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦（UAE）、ヨルダン、トルコ、インドネシアなどから首脳や閣僚の出席が見込まれていると報じた。トラン