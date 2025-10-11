三連休は、台風と秋雨前線の影響で、広い範囲で傘の出番になるでしょう。台風22号が直撃した伊豆諸島では、再び台風が直撃して荒れた天気になるおそれがあります。関東は気温のアップダウンが大きくなりそうです。台風23号は、今後進路を東よりに変えて、あさってにかけて本州の南の海上を進むでしょう。台風自体はコンパクトで直接的な影響が出る範囲は限られますが、南西諸島付近では動きが遅く、影響が長引きそうです。また、関