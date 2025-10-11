アメリカのトランプ大統領は、中国製品に課す関税の大幅な引き上げを検討していると明らかにしました。【写真を見る】トランプ大統領「中国製品への関税大幅引き上げ検討」 米中首脳会談の中止も示唆レアアースめぐり批判トランプ大統領は10日、SNSに中国がレアアースに関する輸出規制を強化しようとしているなどと書き込んだうえで、「陰湿で敵対的な動きだ」と批判しました。そのうえで、対抗措置として、アメリカに輸入