日本テレビ10日の『news zero』で放送された『巨人軍監督日記 第2章』。就任2年目の阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが毎月対談し、胸の内を明かします。レギュラーシーズンを3位で終えた巨人は、11日から始まるポストシーズンでは下剋上を目指す戦いへ。2位DeNAと戦うクライマックスシリーズファーストステージでは、敵地・横浜スタジアムに乗り込んでの決戦。高橋さんから「現役時代、2位以下で行ったCSはどのような戦