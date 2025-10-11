NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4000.40（+27.80+0.70%） 金１２月限は反発。時間外取引では、押し目を買われたが、ガザ停戦合意を受けて利食い売りが出た。欧州時間に入ると、押し目を買われた。日中取引では、米ミシガン大消費者信頼感指数が予想以上となったが、インフレ期待の落ち着きや、トランプ米大統領の中国の関税の大幅引き上げ発言を受けて買い優勢となった。 MINKABU PRESS