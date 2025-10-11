NY原油先物11 月限（WTI）（終値） 1バレル＝58.90（-2.61-4.24%） ニューヨーク原油の期近は続落。ガザ停戦合意が発効し、イスラエル軍の一部が撤退を開始したことを受けて売り優勢となった。またトランプ米大統領が、中国の輸入品に対する関税を大幅に引き上げることを検討していると述べ、株安に振れたことも圧迫要因となり、下げ幅を拡大した。 MINKABU PRESS