NY株式10日（NY時間16:28）（日本時間05:28） ダウ平均45479.60（-878.82-1.90%） S＆P5006552.51（-182.60-2.71%） ナスダック22204.43（-820.20-3.56%） CME日経平均先物45895（大証終比：-1725-3.76%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は８７８ドル急落。ＩＴ・ハイテク株も売りが広がり、ナスダックも急落した。トランプ大統領の中国に関する発言に反応。大統領は「中国は非常に敵対的