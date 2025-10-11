ラガーディア空港を離発着する航空機＝10日、ニューヨーク（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米政権高官は10日、連邦職員の解雇が始まったと明らかにした。トランプ政権は、政府の一部閉鎖を受けた対応として職員解雇を予告していた。政府閉鎖は開始から10日目となり、管制官不足に伴う航空便遅延などの影響に加え、一方的な措置による混乱の拡大は必至だ。ボート行政管理予算局長がX（旧ツイッター）への投稿で明らかにし