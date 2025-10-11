Aぇ! groupが全国各地で出会った人たちのお手伝いをしながら、多くの人たちに愛されるグループを目指す“お手伝い＆ふれあい旅”番組「あっちこっちAぇ！」。10月11日（土）は青森県での旅をお届けする。 地元の人たちとふれ合えるお手伝いスポットが書かれた４枚のカードの中から引いたのは、「たんげ、めぇ！け 青森グルメ」というカード。「『け』は誤字じゃない？「あっちこっち」スタッフさんならありえそ