11日未明、名古屋市瑞穂区の空き家とみられる建物で火事があり、消火活動が続いています。 【写真を見る】未明に“空き家”が燃える火事 名古屋・瑞穂区の住宅密集地 消防によりますと、11日午前3時すぎ、瑞穂区牧町にある空き家とみられる平屋建ての建物から「火が見える」などと、通りかかった人から119番通報がありました。 消防車など21台が出動し、消火活動が続いていますが、けが人はいないということです。 現場は、住