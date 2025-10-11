DeNAのバウアーが出場選手登録を抹消された。再登録が可能なのは最短でファイナルS6戦目となる20日となり、CSでの出場はほぼなくなった。8日の社会人・日本通運との練習試合では、7年ぶりに中継ぎ登板し1イニング5安打5失点と大炎上。三浦監督は「全体的によくなかった。打たれすぎかな」と厳しかった。この日は練習に参加し、キャッチボールなどに取り組んでいた。