◇プロボクシング「PrimeVideoBoxing14」WBC世界バンタム級王座決定戦那須川天心（帝拳）《12回戦》井上拓真（大橋）（2025年11月24日トヨタアリーナ東京）世界初挑戦が控えるWBC世界バンタム級1位の那須川のスパーリングパートナーとして、WBO世界同級王者メディナ（メキシコ）が10日、来日した。この日、帝拳ジムが公式サイトで報告した。9月に前王者の武居に4回TKO勝ちした新王者はこれまでも那須川の練習相手