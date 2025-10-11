初戦を任される来日2年目DeNA左腕のケイは「とても光栄なこと。チームに勢いをつけたい」と話した。今季は9勝6敗、リーグ2位の防御率1.74をマーク。巨人戦は2勝1敗、防御率2.12で三浦監督も「もちろんそこ（好成績）はある」と起用の理由を説明した。上半身コンディション不良のエース東は、3戦目以降登板に向け調整を続けている。