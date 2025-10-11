西武は高橋については今オフのポスティングシステムによるメジャー移籍を容認する方針を固めている。国内FA権も取得している右腕は、秋季練習後に「いろんな選択肢があるので決断はできてない。幸せなことなので、悩んでいる」と明かした。今井を含めた2投手の移籍の可能性について西口監督は「私としては痛い。1回しかない野球人生なので夢をかなえてあげたい思いはありますけど、そりゃ痛いよ」と苦しい胸中を明かした。