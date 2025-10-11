西武・今井達也投手（27）が10日、ポスティングシステムを利用して今オフに大リーグに挑戦する希望を球団に伝えた。埼玉県所沢市のベルーナドームで初日を迎えた秋季練習後、代理人を伴って広池浩司球団本部長と協議。その後、公の場で初めて大リーグ挑戦への思いを明かした。「全盛期というか、自分の一番良い時のタイミングだけは逃したくない。人生1回しかない。ここ1、2年でチャレンジしてみたい。しっかり話はできた」