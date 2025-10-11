巨人のドラフト1位・石塚が、球団初の高卒新人野手初のCSメンバー入りが確実となった。横浜スタジアムで打撃練習などで汗を流し「凄く楽しみ」と胸を高鳴らせた。今季は9試合の出場で打率・111。9月14日に1軍初出場した球場でもあり「特別な感じはあります。チームの勝利に少しでも貢献できるようにやっていけたら」と誓った。