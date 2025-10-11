3日間開催初日の東京メインは2歳重賞「第11回サウジアラビアロイヤルカップ」だ。17年ダノンプレミアム、18年グランアレグリア、19年サリオスと、のちのG1馬が勝ち馬に名を連ねている。関西馬チュウワカーネギーが本命だ。阪神マイルの新馬戦はハナを切り、絶妙なペース配分で逃げ切り勝ち。その後は放牧を挟んで成長を促し、栗東帰厩後は順調に稽古を積み重ねた。デビュー前から動きが良かったが夏を越し、身のこなしは力強