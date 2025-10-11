巨人・岡本和真内野手（２９）が１０日、下克上日本一へ、第一関門を突破する決意を示した。１１日からＣＳ第１Ｓを戦うＤｅＮＡには、昨季のＣＳ最終Ｓで敗れた。昨季同様に勝負を避けられる可能性もあるが、「自分のバッティングができればいい」と泰然自若で戦い抜く。岸田行倫捕手（２９）は岡本の後を打つ５番起用が有力で、得点圏打率３割５分９厘の勝負強さに期待がかかる。＊＊＊中堅へ左翼へ、打球が鋭く伸び