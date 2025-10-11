ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が１０日、２年連続下克上日本一で今季限りで辞任する三浦大輔監督（５１）に恩返しをすることを誓った。１１日から始まるＣＳ第１Ｓの巨人戦（横浜）に向けて本拠地での全体練習に参加。「初めて経験するメンバーもいるけど、雰囲気はすごく良い状態かなと思う」と手応えを口にした。花道を飾るために戻って来た。７月３１日のヤクルト戦で左手親指付け根のじん帯を負傷。８月７日に修復手術を