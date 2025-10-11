「クライマックスシリーズパ」のファーストＳ前日会見が１０日、エスコンフィールド北海道で行われ、日本ハム・新庄剛志監督（５３）が同席した清宮幸太郎内野手（２６）とのやりとりで爆笑を誘うなど、“新庄劇場”全開で場を盛り上げた。また、第１戦先発を託されたオリックス・山下舜平大投手（２３）は相手の揺さぶりに動じず、平常心で臨む考えを示した。オリックス期待の大器・山下が自身初となるＣＳファーストＳ初戦